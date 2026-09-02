Régimen cerrado para los menores detenidos por el presunto homicidio de Manresa (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona ha acordado este miércoles el internamiento en régimen cerrado para los dos menores detenidos en Manresa (Barcelona) por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Tras asistir a las fiestas de Manresa la madrugada del martes, un vecino de 45 años de Castellnou de Bages (Barcelona) resultó herido de muerte tras intentar separar una pelea, hecho por el que fueron detenidos los dos menores presuntamente relacionados con los hechos.

El tribunal de instancia ha acordado el internamiento en régimen cerrado para los dos menores, uno de ellos recibirá tratamiento terapéutico, y la calificación provisional de los hechos es de homicidio.