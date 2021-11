Reguant (CUP) apuesta por negociar "hasta el último momento" los Presupuestos catalanes

Cree que el pacto de investidura no está en riesgo si presentan una enmienda a la totalidad

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha apostado por negociar "hasta el último momento" para facilitar la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2022, y ha negado que el acuerdo de investidura esté en riesgo si finalmente presentan una enmienda a la totalidad.

"El acuerdo de investidura con ERC no saltará por los aires si no aprobamos los Presupuestos. Era un acuerdo de investidura no de legislatura, y nosotros seguiremos trabajando para este giro a la izquierda", ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio este miércoles recogida por Europa Press.

Reguant ha reclamado que sean unas cuentas que "la CUP pueda aprobar o se pueda abstener, porque es lo mejor que pasaría o que tiene que pasar" en Catalunya.

También se ha preguntado "qué tienen estos Presupuestos que los hacen tan atractivos para el PSC" y por eso duda de si estas cuentas suponen un giro a la izquierda del Govern, como se pactó en el acuerdo de investidura con la CUP.

"El PSC, a parte de que lleva meses ofreciéndose, tiene muy claro que quiere aprobar estas cuentas. Por tanto, ¿qué tienen estas cuentas que les generan tanto atractivo? Nosotros entendemos que si se avanzase en la voluntad de un giro a la izquierda, de transformación profunda del país y de horizonte independentista, para el PSC no serían atractivas estas cuentas", ha incidido.

CONSULTA A LA MILITANCIA

El martes la CUP anunció cómo sería la consulta a la militancia que se llevará a cabo este fin de semana y concretó que preguntará si presentan una enmienda a la totalidad o si se abstienen para "posibilitar la tramitación" de las cuentas, y como ha afirmado Reguant hay margen para negociar hasta el último momento posible.

En el caso de que la opción escogida sea presentar una enmienda a la totalidad, la militancia deberá responder si la CUP debe seguir negociando o dar por finalizada la negociación, y en el caso de que la opción mayoritaria sea abstenerse, las bases 'cupaires' deberán elegir entre si el acuerdo es "insuficiente" para la aprobación de los Presupuestos o si ya es suficiente para avalar las cuentas.