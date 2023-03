Reguant (CUP) paga una multa de 13.500 euros por no querer contestar a Vox en el juicio del 1-O

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha pagado la multa de 13.500 euros que le había impuesto el Tribunal Supremo (TS) por negarse a responder a las preguntas de Vox --acusación particular-- en el juicio del 1-O.

"Hoy el Supremo me ha notificado que ya no tengo responsabilidades criminales", ha destacado la portavoz 'cupaire' en un tuit este martes recogido por Europa Press, y ha añadido que no debería de ser delito negarse a contestar a Vox y que lo hizo en conciencia.

En el tuit, la diputada adjuntado una foto de la notificación del TS, en la que se puede leer que ha pagado una multa diaria de 50 euros durante 9 meses, por lo que queda "extinguida la responsabilidad criminal derivada de la presente causa por cumplimiento".