Renfe y Govern aprueban las primeras horas del dispositivo por las obras en Castelldefels (Barcelona)

La Generalitat recomienda aplazar a la semana que viene los viajes que no sean esenciales

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Transportes y Movilidad, Susi López, y el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, han valorado positivamente las primeras horas de funcionamiento del plan alternativo de transporte (PAT) diseñado para hacer frente a las obras que Adif está ejecutando en la estación de Castelldefels (Barcelona).

Lo han declarado a los medios desde Sitges (Barcelona) este lunes, el primer día de un corte que se alargará hasta el domingo y que afectará al 10% del total de usuarios que tiene Rodalies.

El PAT ofrecerá cada día 41.000 plazas en autobuses, que unirán Gavà y Sitges (Barcelona) para los viajeros de la línea R2Sud y Cunit (Barcelona) y Barcelona para los de los trenes regionales, que iniciarán y finalizarán su recorrido en la Zona Universitaria.

Según Carmona, el servicio ha funcionado "razonablemente bien" y con fluidez durante las primeras horas del día, y ha asegurado que estarán pendientes de como evoluciona para hacer los ajustes necesarios.

"En cada corte vamos viendo cosas que son mejorables. Cada vez estamos afinando más, cada vez somos capaces de intentar coordinar mejor los horarios", ha valorado López.

BAJADA DE CLIENTES

Pese a que López ha defendido que el PAT está bien dimensionado para transportar a los 40.000 usuarios afectados, ha pedido a los viajeros que aplacen a la semana que viene los desplazamientos que no sean esenciales.

Carmona ha recordado que se ha escogido esta semana para hacer las obras porque las fiestas en Tarragona y Barcelona reducirán los viajes, y ha analizado que "siempre que existe un plan alternativo puede haber una bajada de clientes".

PLATAFORMA DE USUARIOS

Por su parte, la portavoz de la plataforma de usuarios Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha lamentado que no se les ha tenido en cuenta para elaborar el PAT y ha criticado que no este no beneficia a los usuarios.

Asimismo, ha criticado que la Generalitat haya pedido no hacer desplazamientos que no sean esenciales y que se haya recomendado el teletrabajo.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS OBRAS?

Los trabajos consisten en la reordenación del esquema de vías para separar el tráfico de trenes de Rodalies y de trenes de media y larga distancia, así como la construcción de un nuevo paso inferior entre andenes.

El objetivo es que no se creen interferencias y que se agilicen los servicios ferroviarios y se facilite la circulación de trenes pasantes.