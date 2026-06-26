Renfe ofrece 4,7 millones de plazas para viajar en tren en Catalunya en verano

Archivo - Varias personas a las puertas de la estación de Ave Barcelona-Sants. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá cerca de 4,7 millones de plazas para viajar en todos sus trenes AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia y AVE Internacional en Catalunya durante la temporada de verano, entre este martes 30 de junio y hasta el 15 de septiembre, informa este viernes en un comunicado.

En los trenes de alta velocidad y larga distancia, la compañía pondrá a la venta casi 2,6 millones de plazas en los trenes con origen o destino en Catalunya y los dos tramos que conectan con Francia.

Además, durante este periodo, los servicios de Avant y Media Distancia en Catalunya acumularán un total de 2,1 millones de plazas, que se suman a la oferta de Rodalies, explica la compañía.