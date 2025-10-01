Renfe publica la información relativa al corte de la R3 en la web de Rodalies

Archivo - Dos trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha publicado "toda la información" relativa al corte de la línea R3 de Rodalies en su página web, incluyendo los horarios de trenes y del servicio de buses por carretera, así como el recorrido de los buses y sus paradas, informa en un comunicado este miércoles.

El corte se iniciará el próximo 7 de octubre y durará hasta mayo de 2026, y debe servir para realizar las obras de duplicación de la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona).

Renfe también ha distribuido folletos informativos en las estaciones y trenes del tramo afectado, con el fin de que los usuarios estén informados del corte y "puedan planificar sus viajes con antelación".