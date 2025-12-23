Restablecida la R13 y R14 de Rodalies entre Les Borges Blanques (Lleida) y Picamoixons (Tarragona)

Archivo - Dos trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de las líneas R13 y R14 entre Les Borges Blanques (Lleida) y La Plana-Picamoixons (Tarragona) se ha restablecido este martes sobre las 11.20 horas tras la interrupción producida por un robo de cable, informa Rodalies en un comunicado.

La primera circulación está prevista para el tren de las 13.07 entre Lleida-Pirineus y Barcelona Estació de França.

Ambas líneas han sufrido las primeras afectaciones sobre las 6.10 horas.