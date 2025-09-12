Restablecida totalmente la circulación de R4 de Rodalies entre Sabadell y Terrassa (Barcelona)

Archivo - Pasajeros esperando a los trenes de Renfe Rodalies, a 17 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo
BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La circulación de la línea R4 de Rodalies entre Sabadell Sud y Terrassa Nord (Barcelona) se ha restablecido totalmente este viernes a las 12.58 horas con la apertura de una de las dos vías, después del atropello de una persona que se ha producido a las 10.33 horas, informan fuentes de Renfe a Europa Press.
Por estos hechos Protecció Civil ha tenido que activar la prealerta del plan Ferrocat, que se ha desactivado tras establecer un servicio alternativo de transporte por carretera.
El atropello ha obligado a cortar las vías durante más de dos horas, a pesar de que una de ellas se ha reabierto cerca de las 12.35 horas.