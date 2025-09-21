Restablecido el servicio habitual de trenes en la línea R5 de FGC tras la retirada de árboles

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R5 Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre las estaciones de Monistrol de Montserrat y Castellbell i el Vilar (Barcelona) se ha restablecido este domingo hacia las 20.30 tras retirar los árboles que habían caído, debido a las fuertes lluvias, sobre la catenaria y un vagón de tren.

FGC ha informado, a través de un apunte de X recogido por Europa Press, que el servicio de trenes se ha normalizado y todos los trenes circulan en su horario habitual.

Protecció Civil ha dado por finalizada la alerta del plan Ferrocat, una vez también se ha evacuado al pasaje sin incidencias.