Resuelta la incidencia entre Garraf y Sitges (Barcelona) que afectaba a 5 líneas de Rodalies sur

Archivo - Tres trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia técnica en las vías del tren entre Garraf y Sitges (Barcelona) se ha resuelto este lunes cerca de las 18.20 horas, después de una hora en la que se han producido demoras en cinco líneas de Rodalies que realizan su trayecto hacia el sur de Catalunya, informan fuentes de Renfe a Europa Press.

Concretamente, las líneas afectadas han sido la R2 Sud, la R14, R15, R16 y R17.

La incidencia se ha producido en la señalización en las vías y los trenes recuperan su frecuencia habitual progresivamente.