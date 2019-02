Retiran fórmulas infantiles a base de arroz fabricadas en España por un brote de salmonelosis

Publicado 12/02/2019 16:40:47 CET

Retiran productos de las marcas Modilan y Blemil Plus

Las autoridades sanitarias francesas han retirado fórmulas infantiles a base de arroz de la marca Modilac, fabricadas por una empresa española y distribuidas por la francesa Sodilac, por estar asociadas a un brote de salmonelosis (S. poona) en Francia, Bélgica y Luxemburgo.

También se han retirado productos de la marca Blemil porque se fabrican en el mismo establecimiento, ha informado en un comunicado este martes la Conselleria de Salud de la Generalitat.

La Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha recibido la notificación de esta retirada de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), a través de la Red de Alerta Alimentaria estatal (Sciri).

Aunque las investigaciones realizadas en la fábrica, "por parte de las autoridades competentes de la comunidad autónoma donde se elaboran los productos", no han indicado resultado positivo en Salmonela poona, se ha procedido a la suspensión cautelar de la actividad en las instalaciones.

También se ha propuesto la retirada del mercado de los productos elaborados en las mismas instalaciones que el producto alertado, y la empresa Laboratorios Ordesa SL ya ha procedido a la retirada del mercado de los productos implicados.

LOTES DE 400 GRAMOS

De acuerdo con la información del Sciri, los productos y lotes afectados son productos de la marca Modilan no distribuidos en España y otros de la marca Blemil Plus 1 arroz --de 400 gramos-- y Blemil Plus 2 arroz, de 400 gramos y de venta exclusiva en farmacias, con fecha de consumo preferente anterior a febrero de 2021.

Aunque no se ha comunicado ningún caso asociado en España, se recomienda a aquellos consumidores que tengan en su hogar cualquiera de los productos afectados se abstengan de utilizarlos y los retornen a su punto de venta, mientras que la empresa Laboratorios Ordesa ha habilitado un número de información en el 900 180 873.

Al recibir la información sobre los productos implicados en Catalunya, la Aspcat ha procedido a realizar las actuaciones de control oficial correspondientes destinadas a comprobar la retirada de los productos de los circuitos de venta y la no comercialización.