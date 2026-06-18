El Rey pide "preservar los espacios de diálogo" y cooperación en el actual contexto internacional

El Rey Felipe VI en la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha defendido este jueves la estabilidad en un contexto internacional "que exige preservar los espacios de diálogo, fortalecer la cooperación y reforzar la confianza" en las instituciones.

Así se ha pronunciado en la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Barcelona, donde ha llamado al compromiso con la prosperidad, "impulsando la innovación, el talento, la inversión y la capacidad" de la economía para generar oportunidades.

Felipe VI también ha reclamado compromiso con las personas, ya que considera que "deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo y de cualquier decisión pública o privada".

El monarca ha recordado que este foro se ha celebrado en Valencia, Málaga y Barcelona, y el siguiente se celebrará en Palma, en Baleares, y los ha descrito como 3 puertos "milenarios, que han contribuido a hacer del Mediterráneo" un mar con una visión.

RETOS DEL MEDITERRÁNEO

Ha sostenido que la región mediterránea tiene retos importantes que abordar como la revolución tecnológica, el cambio climático, que "plantea exigencias inaplazables", y cuestiones como el acceso a la vivienda, la gestión del agua, la movilidad, la energía, la competitividad y la sostenibilidad.

El Rey ha afirmado que estos retos requieren "una mirada conjunta y profunda", basada en el conocimiento de los intereses y expectativas individuales y el reconocimiento de la interdependencia.

También ha destacado la capacidad de este foro de reunir a "miradas distintas y escuchar realidades diversas", y ha sostenido que el encuentro entre conocimiento experto y experiencia vivida es donde se gestan los mayores progresos.

"En una época marcada por la velocidad de la información y por la complejidad de los desafíos que afrontamos, resulta especialmente valioso fortalecer los espacios de encuentro", ha asegurado el monarca, que ha llamado a perseverar en la escucha, el diálogo, la cooperación y la búsqueda honesta del bien compartido.