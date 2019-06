Publicado 28/06/2019 12:15:54 CET

Ride KALPESH LATHIGRA/PRIMAVERA SOUND

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Ride actuarán en Barcelona y Madrid en febrero para presentar su nuevo álbum, 'This is not a safe Place', que se publicará en agosto, ha informado este viernes el Primavera Sound en un comunicado.

El grupo comandado por Mark Gardener y Andy Bell actuará el 7 de febrero en la sala Apolo de Barcelona y al día siguiente en la sala But de Madrid.

Considerados uno de los grupos impulsores del 'shoegaze', Ride volverán a Barcelona tras su paso por el Primavera Sound en las ediciones de 2015 y 2018.