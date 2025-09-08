Rius (Junts) pide un alto al fuego permanente en Gaza, detener las "matanzas" y liberar a rehenes

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha pedido este lunes que se pare la guerra en Gaza, que haya un alto al fuego permanente, se detengan las matanzas de civiles, se libere a los rehenes y se retomen las negociaciones de paz con una solución que pase por los dos estados.

Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a la diputada en el Parlament Anna Erra al preguntársele por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de medidas para abordar la situación en Gaza, que incluye un decreto ley para el embargo de armas a Israel.

"También decir que esta es una cuestión demasiado grave e importante como para hacer una campaña partidista o de postureo, porque creemos que, últimamente, hemos tenido algunos episodios en este sentido", y ha añadido que siempre estarán del lado de las soluciones que defiendan y amparen los derechos humanos.