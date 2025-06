El rock de Idles enciende los primeros compases del Primavera Sound de Barcelona

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico Idles ha encendido la tarde de este jueves los primeros compases de la primera jornada del Primavera Sound de Barcelona en el Parc del Fòrum con un concierto de rock sin concesiones en el que han repasado su discografía.

Viejos conocidos del festival, en el que han participado ya en diversas ocasiones, este año era el primero en el que han tocado en uno de los escenarios grandes del Primavera Sound.

Desde la inicial 'Colossus', un tema 'in crescendo' que parte de la calma inicial al pogo final, la banda comandada por el cantante Joe Talbot ha ido enlazando temas de sus cinco álbumes sin apenas interrupción.

Se han sucedido temas como las ya clásicas y coreadas 'Mother', 'Never fight a man with a perm' o 'Divide and conquer' con las más recientes 'Mr.Motivator', 'Car crash' y 'Gift horse'.

Idles, que en diferentes momentos han coreado lemas en favor de Palestina, han dejado para el final dos de sus temas estrella, 'Danny Nedelko' y 'Rottweiler', que han coronado un concierto de hora y cuarto sin respiro y que ha congregado a un numeroso público.

JORNADA 'BRAT'

Un público internacional que desde las primeras horas de la jornada ya se ha acercado a los escenarios del Primavera Sound, con el verde del álbum 'Brat' de Charli xcx como color predominante de la jornada en la vestimenta.

Entre las primeras actuaciones de la jornada han figurado la de Rigoberta Bandini, que ha ofrecido un aperitivo de media hora de los conciertos de su gira para presentar el álbum 'Jesucrista Superstar', la de la británica de origen filipino beabadoobee y la de la cantante folk neoyorquina Cassandra Jenkins.

Esta primera jornada del Primavera Sound está marcada por la actuación de Charli xcx junto a Troye Sivan, en la única fecha europea del 'Sweat Tour' tras su éxito por Norteamérica.