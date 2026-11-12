Rodalies avisa de posibles demoras en todas las líneas por las lluvias y la huelga del miércoles

Archivo - Viajeros en la Estación de Sants de tren en Barcelona la mañana de la huelga general en España de este miércoles - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha avisado a primera hora de este jueves de que se pueden producir demoras en todas las líneas por las lluvias y "las afectaciones operativas derivadas de la huelga" del miércoles.

Se ha establecido un servicio de refuerzo por carretera en distintos puntos de la red, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Se recomienda planificar los desplazamientos y consultar el estado del servicio en la web de Rodalies.