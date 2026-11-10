Rodalies informa que de los 184 trenes programados hasta las 11.00 se han suprimido la mitad

Archivo - Trabajadores de Renfe en la Estación de Sants de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha informado que de los 184 trenes programados hasta las 11.00 horas de este martes se han suprimido 93, un 50,54% de lo previsto en el marco de servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga de maquinistas, según informan fuentes del operador a Europa Press.

A primera hora de este martes Rodalies ha informado a través de 'X' que "debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga de hoy" los trenes no estaban prestando el servicio programado.

Esta semana hay previstas huelgas de maquinistas el martes y el jueves, con supuestos servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% en horas valle, y el miércoles, que hay convocada huelga general, donde se ha acordado un 25% de servicios mínimos en horas punta y sin servicio en horas valle.