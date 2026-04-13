Rodríguez (PP) tilda de "furtiva" la visita de Puente a Catalunya y critica falta de explicaciones

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha tildado de "furtiva" la visita que realizó el pasado jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, a Catalunya, y ha criticado la falta de explicaciones sobre los problemas en Rodalies.

"No vino a dar explicaciones, ni vino a pedir disculpas, vino casi con nocturnidad con una reunión muy matutina", ha asegurado en una rueda de prensa este lunes en la sede del partido.

Rodríguez ha afirmado que el ministro se dedicó a "repartir culpas como si todo lo que pasa con las infraestructuras que están bajo su ministerio no tuvieran absolutamente nada que ver con él".

Puente se reunió a puerta cerrada con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el jueves sobre las 7.30 horas, y después visitó las obras de la estación de La Sagrera de Barcelona sin que se permitiera el acceso a medios.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Preguntado por la votación a los suplementos de crédito a los Presupuestos de la Generalitat esta semana en el pleno del Parlament, Rodríguez ha apuntado que será el grupo parlamentario quien decida el voto.

"Lo que espera el PP es que haya unos Presupuestos, no unos suplementos de crédito para tirar balones afuera, que es lo que está haciendo el Govern de Salvador Illa y sus socios para ver si el escenario político les es más favorable", ha sostenido.

Así, ha criticado que ERC y el PSC "impidieran" que Catalunya tuviera presupuestos aplazando el debate parlamentario.

INCENTIVOS POR BAJAS

Preguntado por la retirada de los incentivos para reducir las bajas laborales que defendía la conselleria de Salud de Olga Pané, Rodríguez ha señalado que la medida "no tenía ningún tipo de sentido".

"No tiene absolutamente ningún sentido que haya incentivos a médicos o a los centros de atención primaria a los que pertenecen los médicos para dar altas, las altas se deben dar cuando la situación médica lo recomienda", ha concluido.

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

Finalmente, el secretario general de los populares catalanes se ha referido a la regularización de inmigrantes y ha afirmado que "será una piedra más en el camino de la lucha contra la multirreincidencia".

Lo ha dicho tras criticar el "veto" del Gobierno y la Mesa del Congreso al intento del PP de introducir en la Ley de Multirreincidencia una reforma de la Ley de Extranjería para que hubiera garantías, ha dicho, de que las personas regularizadas no tienen antecedentes penales en sus países de origen ni antecedentes policiales en España.