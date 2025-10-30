Roger Vilà gana el Premi Casero 2025 con la novela 'Hortoneda'

GIRONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Roger Vilà Padró ha ganado este jueves el 45 Premi Just M.Casero con la obra 'Hortoneda', y por primera vez en su historia el galardón ha concedido la distinción de finalistas 'ex aequo' a 'Els jardins de la Nora', de Benet Salellas, e 'Ingràvids', de Ramon Macià.

El jurado, compuesto por Mita Cascuberta, Josep M.Fonalleras, Imma Merino, Cristina Masanés, Eva Vázquez y Jordi Gispert, ha destacado que la obra ganadora es "una novela sólida, potente, trenzada con maestría y con intensidad, que rehuye tanto el espiritualismo banal como la trascendencia nihilista", informa la editorial Univers en un comunicado.

De 'Els jardins de la Nora' de Salellas, el jurado ha dicho que es un retrato de "la miseria moral de franquismo en Girona" a través de los ojos de una niña austríaca que es adoptada por una familia del régimen, en un ejercicio de recuperación histórica.

De 'Ingràvids' de Ramon Macià, el jurado ha señalado que trata de las historias de dos personajes, con experiencias trágicas o dolorosas que les dejan a la intempérie, y "acaban confluyendo en una especie de paréntesis ingrávido, una vivencia común en la búsqueda de una determinada esperanza".

El 45 Premi Casera ha recibido un total de 44 obras y el jurado, reunido el pasado 20 de octubre, ha destacado la alta calidad de las obras.