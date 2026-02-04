Romero afirma estar en conversaciones con Sàmper para dar ayudas a empresas afectadas por Rodalies

Archivo - La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que está en conversaciones con el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, para gestionar ayudas a empresas afectadas por los cortes en Rodalies y ha asegurado que el Gobierno pagará a la Generalitat por el dinero invertido en la movilidad alternativa.

"Ya estamos haciendo reuniones en ambos departamentos para ver cómo podemos solucionar esta situación que nos preocupa. Catalunya es un país exportador", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, donde ha negado tener las cifras de las pérdidas en el sector económico aunque ha señalado que el conseller de Presidencia --en funciones de presidente--, Albert Dalmau, les ha pedido que las contabilicen.

"Estamos negociándolo con el gobierno de España. Nos lo tendrán que financiar, nos lo tendrán que pagar, porque es culpa de que no se ha gestionado bien estos días, esta crisis, esta situación. Nosotros exigiremos que estos recursos se devuelvan", ha dicho.

Entre los recursos invertidos, Romero lo ha ejemplificado en el aumento de la oferta de buses, de la cifra de informadores en las estaciones de Renfe o en las pérdidas por la gratuidad de los peajes de la C-32, entre otros.

"MUY EXIGENTES" CON RENFE Y ADIF

Romero ha señalado que Govern tiene que intentar ser "muy exigente" con Renfe y Adif para resolver las incidencias y ha tachado de insoportables los 15 días de cortes en el servicio, textualmente.

Ha destacado que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se quede en Barcelona hasta que se levanten los cortes en Rodalies y ha repartido culpas entre diferentes administraciones pasadas: "Muchos gobiernos no han puesto suficientes esfuerzos".

PRESUPUESTOS

Romero ha destacado el "gesto de responsabilidad" y generosidad de los Comuns por entrar en la negociación por los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y, sobre su otro socio, ERC, les ha recordado que el pacto por el modelo de financiación era para presentarlo.

"Me gustaría llamar un poco a la responsabilidad, porque ellos saben que nosotros optamos y también queremos que Catalunya gestione todos los impuestos que se generan aquí, pero también es cierto que necesitamos unos presupuestos para el 2026. Tenemos prorrogados los del 2023", ha subrayado.