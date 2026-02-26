Romero avisa de que habría que "pasar el rastrillo" por el gasto del Govern si no hay Presupuestos

Archivo - La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, interviene durante la firma del acuerdo de los presupuestos catalanes 2026 con los agentes sociales - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha asegurado este jueves que no contempla otro escenario que no sea la aprobación de los Presupuestos de 2026 y que sigue negociando con ERC; de lo contrario, ha avisado, sería necesario "pasar el rastrillo" por el gasto de los departamentos de la Generalitat.

"Yo no contemplo otra cosa que no sea aprobar presupuestos porque entiendo que tengo enfrente a un partido como Esquerra que ha estado en el Govern. El señor Junqueras ha sido conseller de Economía. Por lo tanto, él sabe lo que supone no tener presupuesto", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en vísperas de que el Govern apruebe las nuevas cuentas en una reunión extraordinaria.

Romero ha dicho que no aprobar las nuevas cuentas supondrían una pérdida de 9.100 millones, lo que generaría problema de liquidez, ya que "lo más importante, es pagar las nóminas y los intereses de la deuda porque nos obliga la ley".

Ha recordado que en el documento de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat que se aprobó en el verano de 2025, que considera vigente, se establecieron las líneas de lo que debería ser el futuro modelo de financiación: "Seguramente debería haber sido más contundente en la bilateral, pero después nos llevó al modelo de financiación".

Aquel documento, ha añadido, establecía que el Ministerio de Haciendo y la Conselleria de Economía trabajarán para desplegar la Agència Tributaria catalana y hacer las modificaciones legislativas oportunas.

Romero ha dicho que ese nuevo modelo "se debe concretar en modificaciones legislativas que han de ir a un Consejo de Política Fiscal y Financiera que seguramente será en el mes de marzo y, por lo tanto, todo tiene su ritmo y todo tiene sus trámites".

La consellera ha precisado también que la Agència Tributaria de Catalunya no está todavía preparada para gestionar el 100% del IRPF, como exige ERC, "aunque mañana se modifique".

ALTIBAJOS

"No se han roto las relaciones con ERC", ha dicho, tras asegurar que se fía de los republicanos con quienes han cerrado acuerdos importantes y que en las negociaciones siempre hay altibajos.

Actualmente, ha dicho que ambas partes trabajan en asuntos como Rodalies y la ley del Estatuto de Municipios Rurales, por lo que se ha mostrado convencida de que habrá Presupuestos, que, calcula, se aprobarían después de Semana Santa.