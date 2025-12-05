Romero defiende una fiscalidad progresiva que "ayude a generar prosperidad"

La consellera Alícia Romero, en la inauguración de las jornadas. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha defendido este viernes "una fiscalidad de izquierdas y progresiva, que ayude a generar prosperidad y que sea compartida", informa el departamento en un comunicado.

Lo ha dicho durante la inauguración de la jornada 'Una fiscalidad para un liderazgo económico sostenible', celebrada en el Districte Administratiu de la Generalitat: "Dicho de otro modo, que quien más tiene, quien más gana, quien más hereda y quien más contamina, más aporte a la bolsa común".

Ha afirmado que la política fiscal es un elemento clave de la política económica del Govern y que "tiene ideología", de ahí la importancia, ha añadido, de hablar de ello.

La consellera ha explicado que su departamento encargó hace unos meses al Institut d'Economía de Barcelona (IEB) un análisis de esta fiscalidad que debería identificar "elementos que se puedan modificar para atraer talento, inversión, generar más actividad económica y ganar dimensión empresarial".

Una vez que el trabajo esté terminado, la Generalitat analizará las propuestas presentadas para incorporar aquellas que sirvan para "seguir avanzando en una política fiscal más justa, progresiva y equitativa".