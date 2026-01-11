Romero sobre recaudar todos los impuestos: "No estamos preparados para hacerlo"

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que la Generalitat no puede recaudar todos los impuestos que se pagan en Catalunya: "No estamos preparados para hacerlo".

Lo ha dicho en una entrevista concedida a 'Ara' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha añadido que, con el modelo de financiación autonómica presentado el pasado viernes, el Govern puede "tener el ingreso en el momento sin tener el instrumento para recaudar".

"Si no lo tenemos, que lo recaude la agencia española, pero que este ingreso nos sea instantáneo. Esto es un gran avance", ha explicado la consellera.

Romero ha insistido en que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaude todos los impuestos "es imposible, inviable" en la actualidad, ya que, en sus palabras, no está preparada.

Ha señalado que su voluntad es recaudar todos los impuestos que se pagan en Catalunya, pero que lo quiere hacer "bien" y de forma sólida, y ha recordado que la ATC gestiona en la actualidad 5.000 millones de euros y que todos los impuestos superan los 30.000 millones.

JUNTS

Romero ha explicado que querría que "Junts hiciera política útil y fuese útil a sus votantes", lo que, según ella significaría poder sentarse con el partido y trabajar sobre la propuesta de este nuevo modelo de financiación para ver cómo se puede mejorar.

"Me gustaría hacer esto y no llegar con un no o un sí y cerrar la puerta sin muchos más argumentos que el 'Quiero la luna'. Sí, pero la luna no es posible", ha dicho Romero.

NUEVO MODELO

Romero ha mostrado su satisfacción con la propuesta del nuevo modelo de financiación: "En una negociación no consigues nunca el 100%".

Preguntada por temas que son considerados importantes en Catalunya y que no se han tenido en cuenta, como la inmigración, el turismo o el coste de vida, ha lamentado que no han logrado incorporarlos.

Ha explicado que se han sumado otros temas como el gasto sanitario, el coste de farmacia o la educación universitaria, y ha señalado que la negociación política debe servir para que los partidos puedan incorporar sus propuestas.