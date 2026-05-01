Ros (UGT de Catalunya) lamenta "cierta agresividad" por parte de otros sindicatos educativos

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha lamentado "cierta agresividad" por parte de otros sindicatos educativos con respecto a UGT de Catalunya después del acuerdo educativo alcanzado por este sindicato y CC.OO. con el Govern, por lo que ha pedido respeto y les ha acusado de no querer negociar y forzar una situación de bloqueo.

En declaraciones a los medios antes de la manifestación en Barcelona por el Día del Trabajador, este viernes 1 de Mayo, ha afirmado que estos sindicatos mantienen "peticiones de máximos" y ha añadido que quizás deberían hablar más y no ir tanto a la confrontación.

Por otra parte, ha lamentado las guerras alrededor del mundo y ha pedido libertad para los miembros de la Global Sumud Flotilla interceptados por Israel: "Es un año de decir no a las guerras y no al fascismo. Nos están intentando colar el fascismo por todos los lados. Y nosotros queremos dar un mensaje muy claro", ha zanjado.