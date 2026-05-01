Ros (UGT de Catalunya) lamenta "cierta agresividad" por parte de otros sindicatos educativos

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros
El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
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Publicado: viernes, 1 mayo 2026 12:48
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BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha lamentado "cierta agresividad" por parte de otros sindicatos educativos con respecto a UGT de Catalunya después del acuerdo educativo alcanzado por este sindicato y CC.OO. con el Govern, por lo que ha pedido respeto y les ha acusado de no querer negociar y forzar una situación de bloqueo.

En declaraciones a los medios antes de la manifestación en Barcelona por el Día del Trabajador, este viernes 1 de Mayo, ha afirmado que estos sindicatos mantienen "peticiones de máximos" y ha añadido que quizás deberían hablar más y no ir tanto a la confrontación.

Por otra parte, ha lamentado las guerras alrededor del mundo y ha pedido libertad para los miembros de la Global Sumud Flotilla interceptados por Israel: "Es un año de decir no a las guerras y no al fascismo. Nos están intentando colar el fascismo por todos los lados. Y nosotros queremos dar un mensaje muy claro", ha zanjado.

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