Rosario y Ara Malikian se incorporan al Festival Terramar de Sitges (Barcelona)

El Festival Terramar CaixaBank, que se celebrará del 31 de julio al 12 de agosto en Sitges (Barcelona), ha incorporado a Rosario y Ara Malikian a su cartel, ha informado este jueves en un comunicado.

Ara Malikian actuará el 6 de agosto y Rosario lo hará el 10 de agosto, siendo dos incorporaciones que el director del festival, Joan Ramon Rodríguez, "refuerza la excelencia artística con propuestas que buscan diversidad de públicos".

Estas incorporacions se suman a un cartel en el que figuran Sílvia Pérez Cruz, Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Sergio Dalma, Joan Dausà, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra y Ginestà, entre otros.