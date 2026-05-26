Ruiz (Mango) traslada a Andic su "máximo respeto, comprensión y apoyo" tras dejar la vicepresidencia

Archivo - El consejero delegado de Mango Toni Ruiz, durante la presentación de los resultados de 2025, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha trasladado a Jonathan Andic su "máximo respeto, comprensión y apoyo" tras dejar temporalmente sus funciones como vicepresidente en la compañía, mediante un comunicado de Mango este martes.

"La compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Contamos con el pleno apoyo y visión a largo plazo de nuestros accionistas, una estrategia clara, única y diferencial y un modelo de gobernanza corporativa alineado con los más altos estándares", asegura Ruiz.

Además, ha agradecido "las numerosas muestras de cariño y apoyo que Mango está recibiendo estos días desde todas las partes del mundo" y ha animado a todas las personas que trabajan en la compañía a continuar unidos para seguir impulsando con ambición el legado de Mango.

Los miembros del Consejo de Administración han suscrito de forma unánime las palabras de Toni Ruiz y "se unen a la familia Andic en su apoyo a Jonathan".

Han expresado su "plena convicción de que el proceso judicial se resolverá favorablemente" y confía en que así sea a la mayor brevedad.