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BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha afirmado este lunes que la Cámara catalana ofrecerá al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, un "recibimiento institucional" tras conocerse que el Tribunal Supremo (TS) le ha aplicado la ley de amnistía y ha cerrado la causa del 'procés'.

"Desde el Parlament le rendiremos un recibimiento institucional a la altura de este momento histórico: el retorno de un presidente de la Generalitat en el exilio", ha afirmado Rull en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la misma publicación, el presidente del Parlament ha celebrado la resolución judicial sosteniendo que con ella "finalmente se constata la victoria" de quienes han perseverado en la defensa de unos ideales nobles y al servicio del pueblo de Catalunya.