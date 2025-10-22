Rull encabeza la ofrenda floral de la Mesa del Parlament a Companys sin diputados de PP y Vox

El presidente del Parlament, Josep Rull, encabeza la ofrenda floral de la Mesa del Parlament al expresidente de la Generalitat Lluís Companys sin diputados de PP y Vox - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha encabezado una ofrenda floral de los miembros de la Mesa de la Cámara ante la escultura 'Lluís Companys', de Manel Álvarez, que se ha instalado en el patio de la biblioteca, en memoria del expresidente de la Generalitat acompañado de diputados de todos los grupos salvo PP y Vox.

Al acto también han asistido consellers del Govern como Jaume Duch, Ramon Espadaler, Olga Pané, Eva Menor, Núria Montserrat, Núria Parlon, Mònica Martínez Bravo, Berni Álvarez, Francesc Xavier Vila y Sònia Hernández y diputados de todos los grupos salvo de PP y Vox.

Durante el acto, la actriz Júlia Bonjoch ha leído un fragmento del manuscrito de Carme Ballester, mujer de Companys, en que relata la detención del expresidente catalán y los días posteriores hasta el momento en que tiene conocimiento de que lo fusilarán, y los alumnos del conservatorio del Liceu han interpretados dos piezas musicales.

La Mesa acordó celebrar este acto en cumplimiento de una declaración de la Junta de Portavoces del 15 de octubre de 2024, que establece que el Parlament homenajee anualmente al expresidente "coincidiendo con la sesión plenaria más cercana al aniversario del día de su fusilamiento".

ESCULTURA

La escultura de Manel Álvarez, que es de 2001 y que el Museu d'Història de Catalunya cedió al Parlament en 2006, está hecha de acero, simboliza los disparos del fusilamiento que acabaron con la vida de Companys.

La obra se instaló inicialmente en el auditorio del Parlament, posteriormente se expuso en unos de los patios interiores y ahora se ha instalado permanentemente en el patio de la biblioteca, ante la escultura de 'La Pietat', de Ferran Ventura.