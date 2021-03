Sabrià (ERC) defiende no criminalizar la protesta ni todo el cuerpo de Mossos

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha avisado de que ERC no criminaliza la protesta ni tampoco al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, pero que no quieren ningún abuso, venga de donde venga: "De la misma manera que condenamos cómo han acabado las manifestaciones, también queremos llegar hasta el final e investigar si ha habido malas praxis en el cuerpo de Mossos" en las protestas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

"No nos gusta que se quemen contenedores, pero un contenedor no puede costar un ojo", ha remarcado este miércoles en la Diputación Permanente del Parlament, donde ha destacado la necesidad de revisar el modelo de orden público y de abordar los problemas de raíz con una respuesta social y no policial.

Ha defendido la libertad de expresión y de manifestación, pero ha subrayado que están "lejísimos del que saquea y convierte la protesta en vandalismo sin más", y ha señalado que el encarcelamiento de Hasel ha sido la gota que ha colmado el vaso, pese a considerar que no es el único motivo de las protestas.

Ha sostenido que, en ningún otro país de la Europa occidental, se encarcelaría a alguien "por cantar, y menos por cantar verdades, porque la monarquía es corrupta y decadente, no hay que darle muchas vueltas para corroborarlo", y ha dicho que la conducta del Rey emérito Juan Carlos I no es incívica --como dijo el presisente del Gobierno, Pedro Sánchez--, sino de corrupción y criminalidad.

Se ha preguntado dónde está la Fiscalía en este caso, y ha acusado a los socialistas de estar cómodos defendiendo la monarquía y el 'statu quo', por lo que cree que no pueden estar en el Govern, según Sabrià, que ha llamado a construir un Ejecutivo catalán fuerte y estable del que formen parte también los comuns.