Sale a información pública el proyecto del Parc Natural de les Muntanyes de Prades (Tarragona)

Imagen del parque. - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha sacado este miércoles a información pública el proyecto de decreto de declaración del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena (Tarragona) tras el proceso de participación ciudadana, informa la conselleria en un comunicado.

En concreto, durante este proceso se han recogido 851 aportaciones ciudadanas a través de canales oficiales y otras 150 adicionales durante las sesiones territoriales específicas, de las cuales un 85,3% han estado integradas total o parcialmente en los documentos finales o derivadas a instrumentos de gestión posterior.

El proyecto supone la creación del 15 parque natural de Catalunya, y el primero que se crea en más de 10 años, con una superficie delimitada tras las consultas de 38.900 hectáreas, frente a las 43.640 de fases anteriores, y que incluirá 22 municipios de 5 comarcas.

También se ha mejorado el modelo de gobernanza, con la creación de una asamblea de alcaldías y una mayor representación de la propiedad privada, las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y las entidades sociales en la Junta Rectora, y se prevé el impulso de las actividades agrarias, forestales y ganaderas.

A partir de este miércoles, por lo tanto, el proyecto de decreto y el plan de protección estarán disponibles para consulta durante un plazo de 45 días, y una vez se analicen las alegaciones, se prevé que el Govern apruebe el decreto de manera definitiva este mismo año.