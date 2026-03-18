Sales (Junts) acusa a Illa de llevar Catalunya al "colapso" y de vivir instalado en la propaganda

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (1 fila, 2i), el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau (1 fila, i), y la portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales (2 fila, d),durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marz - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de llevar Catalunya al "colapso", de vivir instalado en la propaganda y de no actuar ante los problemas, y ha puesto como ejemplo la crisis de Rodalies y la peste porcina africana (PPA).

Lo ha dicho en su intervención tras la comparecencia de Illa en el Parlament a petición de Junts por la situación de Catalunya, en la que Sales ha asegurado que la realidad pone "al descubierto el fracaso" del Govern, y que, lejos de ofrecer buena gestión, el Ejecutivo ha instalado Catalunya en el caos permanente, según ella.

PRESUPUESTOS RETIRADOS

La diputada juntaire ha ironizado que Illa ha tardado "un año y medio en presentar sus primeros presupuestos" y que los ha tenido que retirar al cabo de 20 días, después que PSC y ERC hayan acordado este mismo miércoles que el Govern retirara el proyecto de cuentas para seguir negociando.

Sales ha culpado a la "incompetencia" del Govern por el colapso de trenes, la PPA y por el rechazo de los docentes al acuerdo que la Generalitat cerró con los sindicatos minoritarios CC.OO. de Catalunya y UGT Educació, y ha criticado que la Conselleria de Educación no tenga previsto retomar las negociaciones.

JUNTS, LA ALTERNATIVA

Ha asegurado que el acuerdo del Govern con CC.OO. y UGT no resuelve las reivindicaciones relacionadas con la retribuciones, la sobrecarga de burocracia, el fracaso y el abandono escolar ni los "pésimos resultado" en competencias básicas, y también ha dicho que la Conselleria de Salud no atiende las reclamaciones de los médicos.

"El foco ya no es en un departamento en concreto o una crisis puntual, el foco es en la totalidad de su gobierno sin excepciones", ha insistido Sales, que ha asegurado que la alternativa es Junts, que ha asegurado que sí ha presentado propuestas para resolver la crisis de Rodalies, la PPA, recuperar el modelo de éxito de la escuela catalana, consolidar el sistema de salud y afrontar la crisis por la guerra en Oriente Medio, según ella.