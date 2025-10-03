Sales (Junts) alerta de textos parlamentarios sobre Gaza "cocinados" para arrinconar a Junts

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha alertado este viernes de que su formación se ha encontrado con textos parlamentarios sobre la guerra en Gaza que no han podido transaccionar y que estaban "cocinados" como estrategia para arrinconarles, según ella.

"Aquí hay vidas humanas truncadas en ambos lados, es evidente que si hablamos de cifras no hay comparación, pero se obvia que el 7 de octubre hubo un atentado perpetrado por un grupo terrorista, a nuestro juicio, tampoco es lo que debería ser, ni siquiera negarlo", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sales ha criticado el politiqueo sobre esta cuestión y ha señalado al PSC: "Lo que no es normal es que ayer se apelara a detener un pleno, pero solo un pleno ordinario, porque teníamos convocado también un pleno para designar a un senador del PP, y parecía, por parte del PSC, por ejemplo, que uno sí podía hacerse y el otro no".

Preguntada por si cree que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, ha afirmado que "es evidente que es una masacre" y una barbarie y que, desde Junts, avalaron la declaración del Parlament que firmaron PSC-Units, ERC, Comuns y CUP de condena del 'genocidio' en Gaza, aunque no la firmaron.

"Convinimos en poder apoyar este texto sin firmarlo, como le decía, porque no nos dejaron transaccionarlo, que dice que rechaza y condena el genocidio y los ataques perpetrados contra la población civil".