Sales (Junts) pide a Illa aplazar la Comisión Bilateral de este jueves hasta después del 29N

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en que le pide aplazar la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de este jueves hasta después de la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

"La celebración de esta reunión en pleno período electoral, y sólo doce horas antes del inicio oficial de la campaña, es una decisión inaudita y que evidencia que la convocatoria responde a una operación de propaganda al servicio del PSC y del PSOE, y no a la voluntad de alcanzar acuerdos en beneficio de Catalunya", ha apuntado Sales en la carta, publicada en 'X' y recogida por Europa Press.

Para la posconvergente, la "instrumentalización" electoral se añade a lo que considera como carencia de credibilidad que, dice, deriva de los incumplimientos de las últimas reuniones de la Comisión Bilateral.

Según Sales, el Govern reconocía que la asunción de nuevas competencias sobre el IRPF seguía pendiente de modificaciones legislativas y de más acuerdos y que los trabajos para determinar los importes pendientes de la disposición adicional tercera del Estatut aún no habían concluido, dos ejemplos de compromisos adquiridos en las últimas reuniones que "siguen sin materializarse".

"Resulta inadmisible convocar una nueva reunión para anunciar mayores compromisos sin haber cumplido los anteriores. La Comisión Bilateral debe servir para defender los intereses de Catalunya, no para acumular anuncios que después no se traducen en resultados", afirma.

Sales le recuerda a Illa que la ley electoral vigente establece, a partir de la convocatoria electoral y hasta el día de las elecciones, limitaciones expresas a la promoción de los logros de los poderes públicos: "La Generalitat debe preservar escrupulosamente la neutralidad institucional".