Sales (Junts) replica a Illa que los decretos de vivienda "perjudican" a los catalanes

Archivo - La presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha replicado este viernes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se oponen a los reales decretos de vivienda del Gobierno porque "perjudican" a los catalanes.

"Reducen la oferta de vivienda, suben los precios y permiten a los fondos buitre seguir comprando y desahuciando familias vulnerables. Menos pisos de alquiler. Más caros. Y los fondos buitre, intactos. ¿Esto es proteger a la gente?", ha preguntado en un apunte en X recogido por Europa Press.

A su juicio, es incomprensible e irresponsable que Illa pida que Junts apoye "unos malos decretos que serían una derrota para los catalanes, simplemente, para evitar una derrota del PSOE".

También ha preguntado al presidente de la Generalitat si llamará "irresponsables" a los Comuns por tumbar en el Debate de Política General su propuesta en materia de vivienda, la compra conjunta de vivienda con la Generalitat para personas de entre 40 y 60 años.

La iniciativa no prosperó en el pleno al recabar sólo los votos a favor de los socialistas y de ERC; la abstención de los Comuns, y los votos en contra de Junts, PP, Vox, CUP y AC.