Salud dice que comparar listas de espera entre centros "no siempre refleja" situaciones equivalentes

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha apuntado que la comparación directa entre centros sanitarios "no siempre refleja" situaciones asistenciales equivalentes.

Así lo han explicado fuentes de Salud a Europa Press, en respuesta a un informe de Metges de Catalunya que señalaba desigualdades territoriales en listas de espera publicado este jueves.

Salud apunta que, en las intervenciones quirúrgicas, los datos se agrupan por grandes grupos de procedimientos, pero "no siempre recogen toda la complejidad clínica del paciente, la complejidad técnica concreta de la intervención ni el papel que tiene cada centro dentro del Siscat".

En pruebas diagnósticas y primeras visitas a especialistas también influyen factores como la demanda de cada territorio, la capacidad resolutiva de la atención primaria y de los dispositivos territoriales, así como el hecho de que algunas exploraciones dependen de profesionales especialistas.

Los resultados, según Salud, son el resultado "de la combinación entre demanda, capacidad asistencial, disponibilidad profesional, cartera de servicios, complejidad clínica y organización territorial".

La Conselleria asegura que trabaja "de forma continuada" con el CatSalut para reducir las diferencias territoriales y mejorar la equidad de acceso, si bien reconoce que se trata de uno de los principales retos en materia de listas de espera.