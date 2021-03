Sàmper aboga por la centralidad política en el debate sobre seguridad: "Es imprescindible"

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido que la centralidad política "es imprescindible" en el debate sobre seguridad en Catalunya, y considera que se debe llegar a un equilibrio entre seguridad ciudadana y el derecho a protesta.

Lo ha dicho este miércoles durante su turno de réplica a los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente, en el que ha lamentado también que "desgraciadamente el Parlament tendrá otros posicionamientos políticos más extremos sobre seguridad" tras el 14F, en referencia a la irrupción de Vox en la Cámara catalana.

Para Sàmper, es necesario llegar a un punto de encuentro entre el derecho a manifestación y la seguridad de los ciudadanos, dice que "esta centralidad" es la que reivindican desde la conselleria de Interior, e insiste en su condena a la violencia de los últimos días.

"La violencia ha sido extrema y lo vuelvo a repetir. Con todo el respeto que les tengo, no tolero que digan que yo no la he condenado. Las cosas que han pasado las pueden decir, las que no han pasado les pediría que no lo hicieran", ha replicado a partidos que le han acusado de no condenar la violencia por la negociación con la CUP para formar gobierno.

Por último ha respondido al líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, a quien le ha reprochado que chille e insulte en el Parlament y le ha pedido que haga un discurso crítico pero correcto y alejado de la bronca, en sus palabras: "Basta ya de bronca política, seamos capaces de defender la seguridad y gravitar en torno a esta centralidad".