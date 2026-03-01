Sàmper asegura que lo pondrán "difícil" para que el MWC no esté en Barcelona otros 20 años

El conseller de Empresa Miquel Sàmper, durante un almuerzo en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, a 1 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado el papel del Mobile World Congress (MWC) en el crecimiento económico de Barcelona y Catalunya, y ha asegurado que desde la Generalitat lo pondrán "difícil" para que el congreso no se quede en Barcelona otros 20 años, en el 20 aniversario de su establecimiento en la ciudad.

Lo ha dicho en el Mobile Lunch 2026 organizado por Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, como previa del Mobile World Congress (MWC) que empieza el lunes y se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

También han participado el alcalde, Jaume Collboni; la secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González, y el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula.

Ha afirmado que el propio Fajula afirmó en una entrevista que no se hubiera creído hace 20 años que estarían tanto tiempo en Catalunya: "Yo quiero lanzarle un reto: queremos que esté 20 años más. Y le pondremos difícil para que no sea así", ha asegurado.

El congreso, para Sàmper, ha sido clave para el ecosistema tecnológico de Barcelona y ha contribuido a que Catalunya fuera la región europea que más creció en 2024, por lo que ha dicho que las administraciones tienen "la obligación de establecer una comunión entre el Mobile y Barcelona" como capital tecnológica y de auténtico prestigio mundial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El conseller ha alertado sobre la inteligencia artificial (IA), y ha señalado que todas las revoluciones tecnológicas de la historia han aportado cosas positivas y, a la vez, miedos: "Y la inteligencia artificial es la que aporta más cosas positivas y al mismo tiempo más miedos", pero ha apostado por aprovechar sus potencialidades.

Todo ello, ha añadido, debe hacerse a la vez que se es capaz de "encontrar y regular sus límites", que no es más que encontrar un equilibrio entre estos dos principios y un grandísimo reto para los reguladores en Catalunya, España, Europa y el mundo entero.

PACTO NACIONAL POR LA INDÚSTRIA

Finalmente, se ha referido al Pacto Nacional por la Indústria de la Generalitat, recientemente impulsado, como herramienta de impulso de la indústria tecnológica, que ha destacado que cuenta con el consenso de sindicatos, patronales y universidades: "Tiene una cohesión desde su inicio que hace que funcione mucho más allá de la duración de un gobierno u otro".

Sobre este pacto, ha dicho que está vivo para poder incorporar los cambios estructurales en el sector tecnológico, pero también los cambios geopolíticos; y que apuesta por reforzar las industrias tradicionales, pero también los sectores "nuevos, estratégicos, disruptivos y tecnológicos: semiconductores, chips e inteligencia artificial".