Sàmper asegura que la vivienda también "es el tema que más preocupa" a los empresarios

Archivo - El conseller de Empresa de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha asegurado que la vivienda también "es el tema que más preocupa" a los empresarios, además de los trabajadores, este viernes durante su participación en el encuentro 'BCN Desperta!".

Sàmper ha explicado que las empresas tienen problemas a la hora de encontrar mano de obra y que parte de este problema tiene que ver con las dificultades de los trabajadores a la hora de encontrar un domicilio cerca de donde están estas empresas.

Ha explicado que este es uno de los retos a los que hará frente el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) para el periodo 2026-2030, junto a temas como el coste de la energía.

Ha recordado que el PNI contará con una dotación de 5.000 millones de euros, la mayor que ha habido en Catalunya hasta el momento, y que ha sido fruto de una "gran concertación", con la participación de todos los actores del sector.

El conseller ha subrayado que el objetivo es que la industria signifique el 25% del producto interior bruto (PIB) catalán --frente al 19% actual--, aunque ha apostillado que dependerá del resto de sectores y que el objetivo es que este porcentaje suba.

En todo caso, ha dicho que tiene el doble objetivo de que los sectores industriales tradicionales en Catalunya, como la automoción, el textil o la química, crezcan, y que los sectores disruptivos, como las nuevas tecnologías, también lo hagan.

CHIPS

Preguntado por los chips y semiconductores, Sàmper ha dicho que la industria catalana es "muy buena" en el diseño y prototipado, pero que debe hacer el salto a la producción.

Sin embargo, ha lamentado que "no es fácil", ya que una planta de producción de estos productos significa una inversión de 20.000 millones de euros, por lo que el objetivo debe ser crear plantas de pequeñas dimensiones que hagan chips y semiconductores específicos.

Sàmper ha asegurado que la Generalitat está trabajando con inversores privados para poder llevar a cabo estos proyectos y que espera poder anunciar acuerdos en el periodo de un año.