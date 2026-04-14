Sàmper destaca la tradición mercantil y global de Catalunya en la edición más "ambiciosa" de la 080

Fotografía institucional de la inauguración de la 37 edición de la 080 Barcelona Fashion - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado la tradición mercantil y comercial catalana desde hace miles de años que han abierto a Catalunya al mundo, en el marco de la edición más "ambiciosa y disruptiva" de la 080 Barcelona Fashion, que se celebra por primera vez en el Port Vell.

Lo ha dicho durante la inauguración del evento este martes en el Mirador del Port Vell, acompañado del presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; la comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, y el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisés Rodríguez.

"Esto es la tradición de Catalunya. Esto es la Catalunya que desde hace miles de años es mercantil y es comerciante, y es, por lo tanto, un país abierto al mundo", ha dicho el conseller.

También ha destacado la importancia de que Barcelona sea capital de moda durante la 37 edición del evento que se celebra desde este martes y hasta el 17 de abril en el puerto, y que lo haga "mirando al exterior, a Europa y al mundo".

PASO ADELANTE DE LA CIUDAD

Quevedo también ha resaltado la singularidad de esta edición del evento, que por primera vez se celebra con la participación del Ayuntamiento de Barcelona.

"Por primera vez, el Ayuntamiento participa de forma decidida en la 080, con una apuesta clara y ambiciosa. No es únicamente un tema de recursos, es una cuestión de mirada. Asumimos de manera explícita que la moda es parte estructural de nuestra cultura y economía", ha dicho la comisionada.

El reto, ha explicado Quevedo, no pasa por crear nada nuevo, sino de conectar el talento, escuelas, marcas y la plataforma con las que ya cuenta la ciudad.

"La moda es economía, es empleo, es industria y es también comercio", ha reiterado la comisionada del Ayuntamiento, y ha defendido que apostar por la moda es hacerlo también por el desarrollo de estos ejes en la ciudad.

SUMAR Y MULTIPLICAR

En relación a la participación del Consistorio barcelonés, Sàmper también ha resaltado la importancia de que cuatro administraciones --el Govern de la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Puerto de Barcelona-- colaboren en la organización de la 080.

"Hoy en día, en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo, en el que el destino de la humanidad a veces depende del estado de ánimo de una persona", los esfuerzos de las administraciones y de las personas, más que sumar, acaban multiplicando, ha dicho.

PUERTO E INTERNACIONALIZACIÓN

Desde el Puerto de Barcelona, Carbonell se ha referido también a la internacionalización del sector de la catalana y la palanca que supone la infraestructura, por la que cada año se mueven miles de contenedores con piezas de roba y productos textiles.

"Contribuimos en la internacionalización de marcas que nacen aquí y quieren competir globalmente", ha dicho el presidente del puerto, quien ha reafirmado su voluntad de ser también aliados en la transformación del sector hacia la innovación, la sostenibilidad y los nuevos materiales.

Desde el consorcio, Rodríguez ha destacado que el cambio de escenario no es sólo un cambio de ubicación, sino "una manera de explicar al mundo qué es la 080 y su conexión global".