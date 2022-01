Sàmper, sobre presuntas irregularidades de Bombers: "Sospeché por el contenido de las facturas"

El exconseller está "convencido" de que ningún funcionario tuvo intención de lucrarse personalmente

El exconseller de Interior, Miquel Sàmper, ha explicado este lunes que él inició la investigación de los Bombers de la Generalitat por presunta corrupción en el servicio de mantenimiento de la flota de vehículos del cuerpo: "Sospeché por el contenido de las facturas, con un concepto o un precio que no es real".

En una entrevista en la 'Cadena Ser' recogida por Europa Press, ha explicado que los servicios jurídicos detectaron presuntas irregularidades en algunas facturas y lo comunicaron a la Secretaría General, quien, a su vez, se lo comunicó al propio Sàmper.

"Después lo que hacemos es ordenar la apertura de información interna reservada y, una vez se hace esta información y se termina, se llega a la conclusión de que las presuntas irregularidades están presentes. Y no me queda ninguna alternativa que, una vez se ha hecho una investigación interna y no se ha resuelto, pasarlo al mundo judicial", ha relatado.

Asimismo, ha expresado que está "convencido" de que ningún funcionario ha tenido ninguna intención lucrativa personal, ya que los conoce a todos personalmente.

"Si llegan unas facturas a mi mesa que presuntamente tienen irregularidades, que están hinchadas, que los conceptos no se adecuan a lo que se ha hecho, esto por si solo ya es un delito de falsedad en documento público o privado. Estoy convencido de que las personas investigadas no tienen nada que ver con esto. Creo que es una mala praxis", ha manifestado.

Por otra parte, la Conselleria de Interior explicó este domingo que "está actuando y actuará con total transparencia" en relación a la investigación abierta a siete cargos de la cúpula de los Bombers, entre los que se encuentran el que fue director del servicio de extinción hasta junio de 2021, Manel Pardo, y el actual director general de Prevención, Joan Delort, ambos citados a declarar este viernes ante la jueza.

El actual equipo de gobierno de Interior está "trabajando desde el inicio de la legislatura para revertir la situación" con medidas como una mejora en la gestión de los circuitos de control de la ejecución del contrato, una propuesta de licitación que mejore la concurrencia y una mayor dotación económica.