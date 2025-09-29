Sánchez defiende que la cultura "no puede neutral ni indiferente" ante lo que sucede en el mundo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la inauguración de la conferencia Mondiacult, de la Unesco, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Lee en Mondiacult un poema de un poeta palestino que pide el cese de bombardeos: "No hace falta decir nada más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que la cultura "no puede ser neutral ni indiferente" ante lo que sucede en el mundo.

Lo ha manifestado en la inauguración del Mondiacult 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

"Sé que hay quien le pide a la cultura que no moleste, que se limite a entretener. Quienes lo hacen, sencillamente, ignoran que la cultura es, por encima de todo eso, un compromiso. ¿Compromiso con qué? Compromiso con la libertad, la dignidad, con la memoria y, por supuesto, con la paz", ha dicho.

A continuación, ha leído un poema del poeta palestino Marwan Makhoul que reza: "Para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros, deben cesar los bombardeos".

"No hace falta decir nada más", ha añadido Sánchez, que ha pedido que el Mondiacult de este año sea recordado como el lugar en el que la comunidad internacional blindó la idea de que la cultura no es un lujo ni un adorno y sí un derecho, y por lo tanto una necesidad.

"La cultura es tan necesaria como el aire limpio, la dignidad, la igualdad entre hombres y mujeres o la libertad", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha reivindicado el papel de instituciones como la Unesco porque, a su juicio, es la prueba de que la cooperación funciona.

Sin la Unesco, ha apuntado, el patrimonio se vería amenazado, las reconciliaciones serían más difíciles y foros como MediaCult no serían posibles.

Es más, cree que este tipo de foros demuestran que "la cultura no pertenece a una sola nación ni a una sola época, si no que es el hilo conductor" que une a todos.

En el mismo sentido se ha pronunciado Albares, que ha defendido que la cultura es un derecho humano fundamental, un motor de crecimiento justo y un pilar de la democracia y de la libertad: "Y este compromiso se mantiene en iniciativas concretas, iniciativas que resuenan en Gaza, en Cisjordania, en Ucrania", ha incidido.

"Reivindicar la cultura, como lo vemos en Gaza y Cisjordania, es defender siempre la libertad frente a la opresión, la razón frente a la fuerza bruta, la palabra frente a la violencia y sobre todo, defender la humanidad y la paz ante la barbarie y la violencia", ha subrayado.

Para Albares, MondiaCult es un encuentro para la esperanza "en este momento histórico donde resuenan demasiados ecos de guerra, de guerra en Gaza, de guerra en Ucrania, demasiados discursos de odio".

Tras reivindicar que un pueblo no puede ser libre sin cultura, ha añadido que tampoco se puede defender la cultura ni defender la libertad sin creatividad y "no se puede defender el progreso sin pensamiento crítico ni defender la democracia sin defender la razón".

Por eso, considera que los que quieren sociedades cerradas "atacan la cultura porque la temen, porque temen a la cultura y temen a la libertad".