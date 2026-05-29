Sánchez Llibre (Foment) lamenta que la situación política no favorece a la confianza empresarial

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado este viernes que la actual situación política en España no favorece a la confianza empresarial y ha tachado de "impensable" que una sociedad moderna se pueda gobernar sin presupuestos y prorrogue las cuentas año tras año.

Lo ha dicho al preguntársele por los casos de presunta corrupción que tanto PP como PSOE tienen entre sus filas, donde ha señalado que el crecimiento económico de España y Catalunya se debe a la resiliencia de los empresarios, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha llamado a los partidos mayoritarios a explorar pactos para conseguir unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha afirmado que se "debería poner un límite" a la prórroga de los presupuestos y que estos no se prorroguen año tras año (los actuales datan del 2023).

Sobre la relación con la Generalitat, ha expresado que Foment no quiere estar "confrontado" con el Govern y ha pedido construir un espacio de diálogo para reducir la presión fiscal en Cataluya.

Ha pedido a todos los partidos con representación en el Parlament se unan para llegar a un acuerdo que fije lo que es un "techo elevado" de lo que es una buena financiación y acabar con el que considera que es un maltrato del Estado con las inversiones en Catalunya.