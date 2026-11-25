El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña del PSOE este martes en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles a su mujer, Begoña Gómez, quien tiene un juicio por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias: "Condenar a una persona inocente es una de las cosas más graves que pueda pasar en democracia".

Lo ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, en donde ha afirmado que si se quiere llegar "antes y más lejos" en vivienda, se necesita un Parlamento tras las elecciones generales de este domingo que esté alineado con la intervención pública de un mercado que considera que no funciona.

Ha argumentado que la vivienda necesita construcción (sobre todo, según él, vivienda protegida), rehabilitación (afirma que con los fondos europeos se han rehabilitado medio millón de viviendas) y regulación (lamenta que PP y Vox son un "tapón" en esta materia).

"La vivienda, al ser la principal preocupación, inexplicablemente, se ha convertido en el principal pim-pam-pum de los intereses partidistas de unos y de otros. Pero yo, al final, siempre lo resumo de la misma manera, construcción sin regulación, ya lo hemos experimentado, es la burbuja inmobiliaria que sufrimos en la crisis financiera", ha dicho.

Ha defendido el decreto Maricarmen (como los beneficios fiscales de pequeños propietarios o prohibir los desahucios a vulnerables hasta 2030) y ha asegurado que, "si se deroga todo esto, si llega la involución con el PP y con Vox a partir del domingo, volveremos a la desregulación, y, por tanto, al agravamiento del problema".

VIVIENDA ASEQUIBLE

Preguntado por cómo financiará destinar el 1% del PIB a vivienda asequible, ha explicado que "principalmente" con la prórroga del impuesto a la banca (cerca de 1.400 millones de euros), un dinero que asevera que si sigue en la Moncloa se va a destinar a beneficios fiscales a inquilinos, a a rehabilitación y a construcción.

Insiste en modificar la ley del suelo: "Necesitamos también agilizar los trámites burocráticos, algo que nos está pidiendo el sector para poder construir más", ha dicho, después de expresar que esta es la discrepancia que tiene con su izquierda.

PENSIONES

Ha apuntado que la ambición del PSOE es dejar en 50.000 millones de euros "la hucha" de las pensiones en 2030 (actualmente están, dice, en los 20.000 millones) y achaca la posibilidad a las subidas del SMI y del sueldo medio en sus 8 años al frente del Ejecutivo.

"La derecha trata de enfrentar a los jóvenes con los mayores, pero el sistema goza de buena salud y es la clave de bóveda del estado del bienestar, porque es solidaridad intergeneracional. Ahora la duda es más ideológica que financiera, porque aquellos que han querido hacer negocio de la sanidad y la educación pública quieren hacerlo también de las pensiones", ha dicho.

INMIGRACIÓN

Preguntado por la situación de Ceuta tras la entrada de migrantes de julio, ha afirmado que en la actualidad hay menos de 5.000 migrantes de los que llegaron y 3.000 menores, competencia del gobierno local.

Asegura que se está yendo a un ritmo "muy rápido" de normalización de la situación porque las cifras de afiliación a la Seguridad Social están en términos que califica de históricos en la ciudad autónoma.

"El PP ha utilizado la crisis en Ceuta para intentar erosionar al Gobierno de España y, por tanto, no ayudar a Ceuta, cosa que, en cambio, sí hemos hecho nosotros. Tiendo la mano, por supuesto, al Gobierno de Ceuta, pero sería bueno también que el PP hiciera lo propio", afirma.

FUERZA LABORAL MIGRANTE

Ha defendido el papel de los migrantes en la economía del país y ha señalado que, sin su contribución y sumado al "invierno demográfico que vive España", en unos años se tendría la misma fuerza laboral que en 1980.

"¿Y eso qué significa? Pues que no íbamos a tener la capacidad de producción y generación de riqueza que tenemos hoy y, por tanto, capacidad y recursos económicos para financiar el estado del bienestar", ha apuntado.

VÍCTIMAS FERROVIARIAS Y ZAPATERO

Preguntado por si va a recibir a las víctimas o familiares de los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, ha dicho que "por supuesto".

Sobre si tiene contacto con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha expresado que le aconseja mensajes e ideas que lanzar en la campaña electoral: "Hablo mucho y frecuentemente con el presidente Zapatero".