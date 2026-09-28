Sánchez pide un "último esfuerzo" a los grupos y convalidar el decreto de vivienda en el Congreso

1120994.1.260.149.20260928214847 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la entrega de los IV Premios Vanguardia, a 28 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que llevará este martes al Consejo de Ministros el decreto de vivienda con medidas urgentes ante la emergencia habitacional para su aprobación y ha pedido un "último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso.

Lo ha dicho en la clausura de los IV Premios La Vanguardia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, en la que han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo. Con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo", ha explicado Sánchez, que no ha detallado el alcance de estas medidas.

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