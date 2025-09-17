Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) acogerá en octubre el Acto Anual de Fondos Europeos 2025

Este año también participarán en el evento proyectos del PRTR

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) acogerá del 8 al 10 de octubre la celebración del Acto Anual de Fondos Europeos 2025, que tiene como objetivo poner en valor el papel transformador y el impacto real de la financiación europea en España, informa el Ministerio de Hacienda en un comunicado este miércoles.

Por tercer año consecutivo, el acto anual, organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, se celebra fuera de Madrid para visibilizar la política de cohesión a los territorios, y en esta edición contará con el Ayuntamiento de Santa Coloma, la Generalitat y la Diputación de Barcelona.

Como principal novedad este año, el evento incluirá también la participación de proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (fondos Next Generation), ofreciendo una visión integral del impacto de la inversión europea en España.

Durante la presentación del evento, la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, ha destacado: "Con cada infraestructura mejorada, espacio recuperado y barrio que gana calidad de vida, se demuestra cómo la inversión europea contribuye a una España más cohesionada, sostenible e innovadora".

Por su parte, el secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat, Francesc Trillas, ha puesto en valor que los proyectos que reciben financiación europea "son un claro ejemplo de cómo la ayuda comunitaria, sumada al esfuerzo de múltiples administraciones, facilita la transformación de nuestra economía".

PROGRAMA

El evento de este año se despliega a través de un programa que combina el debate técnico con la participación ciudadana, estructurado en cuatro grandes actuaciones: itinerarios, foro para la comunicación estratégica, una celebración abierta a la ciudadanía y la gran final del concurso de proyectos #EuropaSeSiente 2025.

En el apartado de itinerarios, los asistentes podrán conocer de primera mano proyectos financiados con fondos europeos, como la transformación hacia la electromovilidad de la planta de Seat en Martorell (Barcelona), con un papel clave en el impulso de los coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen.

También se celebrará el quinto Encuentro de la Red Nacional de Comunicación de Fondos Europeos, que reunirá a más de un centenar de expertos de todas las administraciones públicas para debatir sobre las estrategias más efectivas a la hora de comunicar el valor de la política de cohesión y acercar su impacto a la ciudadanía.

En tercer lugar, habrá un programa de actividades para todos los públicos con conciertos y exposiciones para "interactuar y celebrar el espíritu europeo", entre los que destaca la inauguración de una obra dedicada a los fondos europeos en el Museo BesArt, una de las mayores colecciones de arte urbano al aire libre del mundo.

Por último, en la gran final del concurso de proyectos #EuropaSeSiente 2025, los finalistas, seleccionados de entre candidaturas de todo el país, presentarán sus iniciativas ante los asistentes y el público y se elegirán los mejores proyectos financiados por la Unión Europea en España.