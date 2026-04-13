Satse Catalunya pide "cautela" sobre la retirada de incentivos para acortar bajas médicas

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha pedido "cautela" sobre la retirada de los incentivos para acortar y adecuar la duración de las bajas médicas por parte de la Conselleria de Salud, de quien esperan recibir una confirmación oficial.

En declaraciones a Europa Press, ha señalado que "toda la información disponible proviene exclusivamente de los medios de comunicación".

"Como no es la primera vez que el Departamento anuncia la retirada de este tipo de medida, y posteriormente, no se ha acabado de llevar a cabo, queremos esperar y ser un poco cautelosas", ha detallado.

Aún así, Satse reivindica que la medida no debe centrarse en el tiempo de baja laboral, sino "en los tiempos de acceso al diagnóstico y los procesos asistenciales".

METGES DE CATALUNYA

Por su parte, la secretaria de acción sindical de Metges de Catalunya (MC), Lourdes Franco, ha celebrado "que haya entrado la cordura" en el Departamento, pero apunta que desde el sindicato seguirán atentos a si vuelven a intentar impulsar medidas en esta línea.

"Ya hace un par de años que intentan introducirlo, hemos podido ir forzando, pero el año pasado ya lo denunciamos. Es algo que tienen en mente", apunta Franco, que achaca la retirada a la presión política y mediática que se suma a las huelgas de médicos de los últimos meses.