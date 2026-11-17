Representantes de DFactory y Schneider - CZFB

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Schneider Electric se ha incorporado al ecosistema de DFactory Barcelona, el hub de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con el objetivo de generar nuevas sinergias y contribuir a acelerar la transformación digital y sostenible de la industria.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, se han reunido en DFactory Barcelona con Javier Figueras, vicepresidente de Industrial Automation para Schneider Electric Iberia, a quien han dado la bienvenida al ecosistema, informa el Consorcio y Schneider en un comunicado este martes.

Con su llegada a DFactory Barcelona, Schneider Electric busca "formar parte de un entorno colaborativo" en el que fabricantes, integradores, centros tecnológicos, laboratorios y usuarios finales trabajan conjuntamente para avanzar hacia modelos industriales más abiertos, inteligentes y definidos por software.

La compañía aportará su conocimiento en la integración de energía, automatización y datos en arquitecturas abiertas, así como sus capacidades en inteligencia artificial industrial, gemelos digitales y automatización definida por software.

Figueras ha señalado que "la industria está evolucionando hacia modelos cada vez más abiertos, inteligentes y definidos por software" y la incorporación a DFactory les permite formar parte de un ecosistema que considera único.

NAVARRO Y SORIGUÉ

Navarro ha asegurado que "la llegada de Schneider Electric supone un importante refuerzo para DFactory Barcelona" y evidencia la capacidad de este ecosistema para atraer a compañías líderes mundiales en tecnologías estratégicas para el futuro de la industria.

Sorigué ha destacado que Schneider Electric amplía las capacidades tecnológicas de DFactory y "fortalece el posicionamiento de Barcelona como referente internacional de la transformación digital e innovación industrial".