Seat enfocará su mercado en América del Sur y África del Norte para depender menos de Europa

Prevé entrar en Chile a mediados de este año y reforzar su estrategia en Colombia

Seat está empezando a enfocar su estrategia de ventas en América del Sur y África de Norte con el objetivo de ser menos dependientes del mercado europeo --concretamente la zona oeste del continente--, donde concentra el 85% de las ventas.

En una entrevista a Europa Press, el vicepresidente ejecutivo comercial de la compañía y consejero delegado de Cupra, Wayne Griffiths, ha asegurado que la compañía con sede en Martorell (Barcelona) debe crecer fuera y acelerar su globalización.

En concreto, ha destacado los resultados obtenidos en Argelia, país donde vendieron cerca de 20.000 coches en 2018, lo que supone un 11% del mercado, y ha detallado que la compañía también obtuvo buenos registros en el sur de América, así como en México.

"En toda esta zona del norte de África estamos creciendo y también en el sur de América, también en México. Vamos a entrar en Chile en mitad de este año y vamos a reforzar nuestra estrategia en Colombia", ha explicado.

La idea de la compañía es incrementar su participación en estas dos regiones, para así crecer también en el 'share' de ventas de Seat a nivel mundial, que Griffiths confía que seguirá incrementando.

Tras su mejor año de la historia, con 517.600 vehículos matriculados en todo el mundo --un 10,5% más que en 2017--, la compañía ha empezado 2019 con la misma línea: creció un 14% en enero y un 11% en febrero.

Sin embargo, la previsión para este año es que el mercado automovilístico se estanque tanto a nivel español como europeo, algo que Griffiths también atribuye a factores más allá de las normativas de emisiones, como el Brexit, la recesión de Italia y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China.

"El mercado en Europa no está arrancando en el primer trimestre. Por todas las discusiones mundiales, no solo europeas, como el tema del Brexit, que no ayuda, sino también a nivel mundial", ha aseverado.

Griffiths se ha mostrado optimista con el desarrollo de la firma en este inicio de año y ha sostenido que con los resultados cosechados son la "contratendencia" del mercado.

"Tenemos la suerte que con nuestra ofensiva de producto ahora tenemos la gama más nueva en el mercado. Tenemos tres 'SUV'", ha afirmado, en referencia al Ateca, al Arona y al Tarraco.

"Creo que vamos a ser la marca que más crece en Europa. El año pasado fuimos la marca que crecía más rápido y, este año, después de dos meses, sigue creciendo. Y a nivel de pedidos y demanda también van muy bien el Ibiza y el León", ha añadido.