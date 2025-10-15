La segunda jornada de 080 Barcelona Fashion apuesta por el suprarreciclaje en la moda. - 080 BARCELONA FASHION

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pasarela 080 Barcelona Fashion, organizada por la Generalitat, ha apostado en su segunda jornada por el suprarreciclaje en la moda, es decir, el aprovechamiento de productos, materiales de desecho o residuos para fabricar nuevos materiales con un mayor valor ecológico, informan el Govern en un comunicado este miércoles.

Han desfilado sobre la pasarela del Recinte Modernista de Sant Pau las marcas Zoe Oms, Aleixandri Studio, Santamarta, Lemachet, Reparto y Moisés Nieto, con diseños que destacan por "el uso de tejidos naturales y reciclados, estructuras innovadoras, texturas voluminosas y una paleta cromática sofisticada".

En este sentido, la organización del evento ha destacado su compromiso con los nuevos talentos, al ofrecer "un espacio donde expresarse y conversar a través de la moda".