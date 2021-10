Serielizados Fest abre una edición con 35 estrenos y la presencia de Werner Herzog

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El octavo festival de series Serielizados Fest, que se celebrará de forma presencial en Barcelona y Madrid y telemática a través de Filmin, abre este lunes una edición que estrenará 35 series en línea y contará con la participación del cineasta alemán Werner Herzog, el 'showrunner' británico y creador de 'Shameless' Paul Abbott, la guionista israelí Daphna Levin y la actriz chilena Daniela Ramírez como invitados internacionales en sus actividades presenciales.

Las actividades presenciales en Barcelona, desde este lunes al 24 de octubre, tendrán lugar en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Casa Seat, Sala Phenomena y SGAE, mientras que en Madrid, del 27 al 30 de octubre, se harán en la Academia del Cine y el espacio cultural CentroCentro, ha informado el festival.

En Barcelona tendrá lugar la presencia de Herzog y Abbott, mientras que en Madrid estará Levin, a los que se sumarán invitados españoles como Berto Romero, Bob Pop, Carlo Pardial, Vicky Luengo y Celia Rico, entre otros.

El festival preestrenará series en colaboración con las principales plataformas y canales, como 'Todo lo otro' y 'Venga Juan' (HBO), 'L'última nit del karaoke' (TV3), 'Historias para no dormir' (Amazon Prime Video), 'Doctor Portuondo' (Filmin) y 'Motherland' (AXN).

De las 35 series que estrenará el Serielizados Fest, siete participarán en la sección oficial, entre las que figuran la islandesa 'Blackport', la balcánica 'The Last Socialist Artefact', la australiana 'The End', las noruegas 'Furia' y 'Pormi', la británica 'We Are Lady Parts' y la neerlandesa 'The Spectacular'.

Fuera de competición, Serielizados Fest estrenará en España 'Euphoria/Oforia', un drama adolescente israelí que inspiró la serie de HBO 'Euphoria' protagonizada por Zendaya.

También se mostrarán la comedia israelí 'Nafas', la británica 'This Way Up', la islandesa 'Journey', la portuguesa 'Princípio, Meio e Film', la japonesa 'Pension Metsa', la colombiana 'Vida de colores', la producción latinoamericana 'Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende' y la australiana 'The Unusual Suspects', así como los documentales 'The Soprano Sessions', una celebración del legado de la mítica serie, y 'I am Richard Pryor'.